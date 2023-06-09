В ООН пока не заметили признаков военного преступления в подрыве ГЭС
Управление ООН по правам человека пока не может оценить, является ли подрыв Каховской гидроэлектростанции военным преступлением, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.
Об этом заявил представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс.
"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", - заявил он, комментируя разрушение дамбы в Херсонской области.
Он также отметил, что повторяет призыв о проведении независимого, тщательного и прозрачного расследования инцидента. По словам Лоуренса, все запросы на посещение территорий Украины, которые находятся под российской оккупацией, были отклонены.
Напомним, 6 июня ночью российские оккупанты при помощи мин подорвали Каховскую ГЭС, из-за чего была разрушена дамба. После этого ряд населенных пунктов Херсонской области начало затапливать.
Уже известно, что в результате происшествия во временно оккупированных Олешках погибли по меньшей мере девять человек.