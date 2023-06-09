Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить закон об олигархах
Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, и сейчас закон будет "на паузе", сообщает Новое время.
Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, который в пятницу, 9 июня, находится в Венеции.
"Война существенно меняет баланс сил в Украине, уменьшает влияние олигархов. И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны… Поэтому надлежащим образом оценить влияние закона об олигархах на политическую и правовую систему крайне сложно", — объяснил он.
Малюська добавил, что по результатам рассмотрения закона комиссия "не установила, что мы нарушили права олигархов".
Министр напомнил, что одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС стала имплементация закона об олигархах в соответствии с выводами Венецианской комиссии. Такое же условие поставили Грузии и Молдове.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации в начале ноября 2021 года.
Согласно законопроекту, олигархом считается человек, который одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:
- вовлечении в политику;
- владение медиа;
- значительные экономические активы (1 млн прожиточных минимумов, или около 2,6 млрд грн, или около $71 млн);
- монопольное положение на рынке.