Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить закон об олигархах

Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за полномасштабной войны, развязанной Россией, и сейчас закон будет "на паузе", сообщает Новое время.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська, который в пятницу, 9 июня, находится в Венеции.

"Война существенно меняет баланс сил в Украине, уменьшает влияние олигархов. И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны… Поэтому надлежащим образом оценить влияние закона об олигархах на политическую и правовую систему крайне сложно" , — объяснил он.

Малюська добавил, что по результатам рассмотрения закона комиссия "не установила, что мы нарушили права олигархов".

Министр напомнил, что одним из условий для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС стала имплементация закона об олигархах в соответствии с выводами Венецианской комиссии. Такое же условие поставили Грузии и Молдове.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о деолигархизации в начале ноября 2021 года.

Согласно законопроекту, олигархом считается человек, который одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: