В Пентагоне рассказали, когда состоится следующий "Рамштайн"

Следующее заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" состоится 15 июня в Брюсселе, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

По его словам, на встречу прибудут глава Пентагона Ллойд Остин и глава Объединенного комитета руководителей штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

"На следующей неделе министр Остин снова поедет в Брюссель, где он и глава Объединенного комитета руководителей штабов генерал Милли проведут очную встречу Контактной группы по обороне Украины 15 июня, после чего состоится встреча министров обороны стран НАТО 16 июня" , - проинформировал представитель.

Предыдущее заседание "Рамштайна" состоялось 25 мая в виртуальном режиме. Тогда страны-участницы, в частности, договорились найти больше возможностей для обеспечения Украины дополнительными системами ПВО.