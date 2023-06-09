За пять месяцев 2023 года украинские металлурги сократили выплавку стали на 43,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,39 млн тонн, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

В то же время производство чугуна в январе-мае сократилось на 43,9%, до 2,35 млн. тонн, проката - на 47,8%, до 1,98 млн. тонн.

Напомним, ранее исполнительный директор Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины (НАГПУ) Ксения Оринчак заявила, что ключевым фактором в восстановлении украинской промышленности является разблокирование портов, ведь расширяет возможности экспорта продукции.

От этого зависят также доходы бюджета: из-за блокирования портов Украина теряет $170 миллионов каждый день.

Также эксперты заявили, что логистика украинского зерна из-за соседних стран станет сложнее, а работу зерновой инициативы снова саботирует Россия.