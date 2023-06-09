На Херсонщине оккупанты требуют деньги у волонтеров за эвакуацию – ГСЧС

В Херсонской области, которая была затоплена в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции, российские оккупанты требуют средства у волонтеров, которые хотят эвакуировать людей. Об этом заявил в.и.о. директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Михаил Гриб, сообщает Радио Свобода.

По его словам, такая ситуация сложилась в оккупированных Олешках.

"Я подтверждаю эту информацию (относительно вымогательства российскими оккупантами денег у волонтеров – ред.). Волонтеры нам докладывают, что проходят, но проходят именно по такой схеме. А у Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к сожалению, нет возможности (туда добраться – ред.) – нас сразу обстреляют, нам нет смысла туда (двигаться – ред.)" , – уточнил он.

Также, по словам Михаила Гриба, спасатели "в целом контролируют" ситуацию в регионе после разрушения Каховской ГЭС, а также "готовы оказывать людям помощь и делают это".