Путин признал наличие наступательного потенциала у Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины обладают потенциалом для наступления, сообщает Деловая столица.

В то же время, он заявил, что недавние попытки наступления ВСУ якобы "провалились".

"Можно констатировать: все предпринятые до сих попытки контрнаступления провалились, но наступательный потенциал ВСУ еще сохранился" , — сказал Путин.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что Украина провела контрнаступательные операции с разным результатом по меньшей мере на трех участках фронта в рамках контрнаступления.

По данным заместителя министра обороны Анны Маляр, на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях идут тяжелые бои, россияне тщетно пытаются атаковать.