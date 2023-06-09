Оккупанты после ракетного удара ВСУ срочно усиливают ПВО на Арабатской стрелке

Российские оккупанты заявили, что срочно усилят ПВО в районе Арабатской стрелки, после того, как ВСУ нанесли в том районе ракетный удар, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как сообщается, оккупанты подверглись обстрелам на побережье Азовского моря. Это вызвало панику посреди русских военных. Как заявляют россияне, удар был нанесен якобы британскими ракетами Storm Shadow.

"Система ПВО на Арабатской стрелке будет усилена после нанесенного ВСУ ракетного удара" , - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня, 9 июня, Telegram-каналами начало распространяться видео обстрела Арабатской стрелки. В частности, городской голова Мелитополя заявил, что обстрел был в районе оккупированного Геническа Херсонской области.