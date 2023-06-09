Посол США: Украина вряд ли получит приглашение в НАТО в Вильнюсе
Посол Соединенных Штатов при НАТО Джулианна Смит считает, что члены Альянса считают маловероятным одобрить приглашение Украины на саммите в Вильнюсе в следующем месяце, сообщает Украинская правда.
Об этом дипломат сказала в интервью Politico.
"Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что надлежащее приглашение (Украины в НАТО – ред.) маловероятно, пока они (украинцы – ред.) участвуют в полномасштабной войне", – считает Смит.
Она в то же время настаивает на том, что Альянс стремится заверить Украину в долгосрочной поддержке и пытается найти способ продемонстрировать это в Вильнюсе.
"Мы хотим дать понять президенту Зеленскому, если он приедет лично, что мы глубоко заинтересованы в долгосрочных отношениях с Украиной и ищем способы признать все, чего они достигли, и что наша поддержка не исчезнет", – добавила посол США.
Смит отметила, что между приглашением Украины к членству и решением Бухарестского саммита НАТО "существует множество вариантов", и добавила, что полезную роль в обсуждениях этого вопроса сыграла последняя встреча министров иностранных дел стран НАТО в Осло.
"Мы гораздо ближе к единому решению, чем три-четыре месяца назад", – сказала дипломат.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.