Кабмин передал ТРЦ Ocean Plaza Фонду госимущества для приватизации

Кабинет министров передал Фонду госимущества в управление государственную долю столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, сообщает Экономическая правда.

Такое распоряжение правительство приняло на заседании 9 июня.

Кабмин поручил ФГИУ приватизировать этот актив. Отмечается, что полученные средства будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Фонд государственного имущества определен уполномоченным органом управления активами:

долей в размере 100 процентов уставного капитала ООО "Авангард-Виларти", право на которую зарегистрировано за компаниями "Оушен Плаза Проджект (Кипр) ЛТД" ("Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited") и "Итодер Инвестментс Лимитед" ("Ethoder Investments Limited");

и долей в размере 66,65 процента уставного капитала ООО "Инвестиционный союз "Лыбидь", право на которую зарегистрировано за ООО "Авангард-Виларти".

Государственная доля ТРЦ Ocean Plaza - это 66,65% доли уставного капитала компании "Инвестиционный союз "Лыбидь", которой принадлежит этот торгово-развлекательный центр.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд своим решением взыскал в государственную собственность эту долю у подсанкционных российских олигархов Аркадия и Игоря Ротенбергов.

ФГИУ оперативно проведет аудит и инвентаризацию имущества ТРЦ Ocean Plaza, заявили в Фонде.