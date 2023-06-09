В центре Луганска слышны звуки взрывов — очевидцы

Жители Луганска вечером пятницы, 9 июня, слышали в центре города звуки, подобные взрывам, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

В сети заявляют, что взрывы прогремели в районе Южных кварталов. Как заявляют местные жители, в городе якобы работает ПВО.

Также в Telegram-каналах распространяется видео из оккупированного Луганска. На кадрах зафиксирован столб черного дыма, поднимающийся в небо после взрывов.

Ситуация в Луганске

Напомним, что в последнее время в оккупированном Луганске участились взрывы. В частности, 12 мая на территории машиностроительного завода после взрывов был замечен дым.

Также в оккупированном Луганске 15 мая слышали взрывы, а российские СМИ заявили о якобы ранении так называемого "главы МВД ЛНР".

При этом российские оккупанты продолжают активно терроризировать и мобилизовывать жителей Луганска. Кроме того, в городе был организован отдельный госпиталь для раненых наемников ППК "Вагнера".