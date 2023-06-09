Генштаб: Противник вел безуспешные наступательные действия по 4 направлениям

В течение 9 июня российские войска вели безуспешные наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, всего произошло 27 боеприкосновений.

Об этом говорится﻿ в вечерней сводке Генштаба 9 июня.

По уточненной информации, в период с 00.00 ночи до 04.20 утра, российские оккупанты нанесли удар по Украине иранскими ударными БпЛА типа "Shahed" и крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555 по военным объектам и объектам критической инфраструктуры.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 4 из 7 крылатых ракет Х-101/Х-555, 4 из 10 ударных БпЛА "Shahed", "Ланцет" и 4 БпЛА оперативно-тактического уровня ("Орлан-10" и "Supercam").

В течение суток враг нанес 8 ракетных ударов по гражданским домам города Звягель Житомирской области и по окрестностям Харькова. Кроме того, нанес 58 авиационных ударов и произвел 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданских. Также повреждены частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Противник сосредотачивает основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 27 боевых столкновений.

О ситуации на направлениях

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования враждебных наступательных группировок не выявлено. На полигонах Беларуси продолжают находиться отдельные подразделения вооруженных сил РФ.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населённых пунктов Карповичи, Леоновка, Гремяч Черниговской области; Хлебороб, Сорокино, Искрисковщина, Юнаковка, Мирополье, Славгород и Большая Писаревка Сумской области, а также свыше 20 населенных пунктов на Харьковщине, среди них Басовое, Ветеринарное, Высокая Яруга, Избицкое, Верхняя Писаревка, Гатище, Волчанск, Боч в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Двухлетняя, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Невское Луганской области и Ямполевка, Дроновка, Северск, Спорное Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись Невскому, Белогоровке Луганской области и Торскому, Диброву, Верхнекаменному, Спорному, Раздоловке Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел наступательные действия в направлении Богдановки, успеха не имел. Нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Торецкая Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Звановка, Никифоровка, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Калиновка, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Торецк, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку от населенных пунктов Северное и Невельское. Нанес авиационные удары в районах Васильевки и Первомайского. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Новодонецкое, Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Георгиевка, Марьинка, Островское, Курахово, Дачное, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районе Большая Новоселка и Благодатное Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Шахтерское, Новоукраинка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районе Новоселки Донецкой области и Ольговского, Гуляйполя и Степного Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них: Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области и Херсон.

В Араповке Луганской области дезертировали около 90 военнослужащих российских оккупационных войск, самовольно покинувших боевые позиции.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 – по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 боеприпаса и 5 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях.