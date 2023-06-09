Зеленский провел Ставку: Обсудили достижения на передовой

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждалось нанесение врагу поражений и украинские достижения на передовой, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в вечернем обращении.

"Только что провел Ставку. Ситуация на передовой – этому основное внимание. Доклады – командующие оперативных направлений, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел.

Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонительные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили детально поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО" , — заявил президент.

Зеленский также отдельно обратился к воинам, которые "в эти дни в особо тяжелых боях".