Зеленский провел Ставку: Обсудили достижения на передовой
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, где обсуждалось нанесение врагу поражений и украинские достижения на передовой, сообщает Украинская правда.
Об этом он заявил в вечернем обращении.
"Только что провел Ставку. Ситуация на передовой – этому основное внимание. Доклады – командующие оперативных направлений, Главком, ГУР, Министерство обороны, Минстратегпром, Министерство внутренних дел.
Внимание сконцентрировано на всех направлениях, где наши действия нужны и где враг может потерпеть те или иные поражения. Наши оборонительные действия, активные действия, наши достижения на передовой. Обсудили детально поставки и распределение боеприпасов, усиление нашей артиллерии и ПВО", — заявил президент.
Зеленский также отдельно обратился к воинам, которые "в эти дни в особо тяжелых боях".
"Видим ваш героизм, и мы благодарны вам за каждую минуту вашей жизни – жизни, которая действительно является жизнью Украины. Потому что настолько Украина свободна, насколько вы, наши воины, сильны. Настолько Украина защищена, насколько вы, наши воины, результативны", — сказал он.