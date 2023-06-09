РФ нанесла удар по Никополю, повреждены дома и предприятия — облсовет

Российские военные в очередной раз обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз под вражескую атаку попал Никополь и населенные пункты Марганецкой и Мировской общин, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

По его данным, сегодня, 9 июня, россияне трижды обстреляли Никопольский район.

Фото: t.me/mykola_lukashuk

В результате были повреждены одно предприятие, семь частных жилых домов, три хозяйственных сооружения и четыре линии электропередачи.

Кроме этого, под обстрел попали населенные пункты Марганецкой и Мировской общин. На всех территориях люди не пострадали.