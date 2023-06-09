Разведка Эстонии: Интенсивность боев особенно выросла на Запорожье

Силы обороны Украины в своих наступательных действиях еще ищут правильную точку приложения силы, но пока рано говорить о том, удастся ли им повторить успех прошлогоднего наступления в Харьковской области, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил начальник разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг.

По его словам, сейчас бои идут, в частности, вокруг Бахмута, но интенсивность боевых действий особенно сильно выросла в Запорожской области.

"Прежде всего Орехов в Запорожской области, но также и продолжающиеся уже неделю бои из направления Великой Новоселки в сторону Мариуполя" , – сказал глава разведцентра.

Гросберг подчеркнул, что основной удар в контрнаступлении пока не нанесен, скорее реализуются формовочные операции, то есть идет поиск возможных точек прорыва обороны, откуда можно будет развивать успех с привлечением резервов.

"Но может случиться и так, что мы не увидим такого масштабного и огромного наступления, которое мы видели в Харькове прошлой осенью. Скажем честно, у вооруженных сил Российской Федерации тоже были последние девять месяцев на подготовку. Поиск мест для такого прорыва может занять много времени" , – добавил он.

Даже если сейчас речь не идет об успешной кампании, подобной минувшей осени, по словам Гросберга, нет оснований говорить о сколько-нибудь серьезной неудаче.

"Эта наступательная операция, безусловно, будет более сложной, многогранной, чем это было на Харьковском направлении осенью" , – подчеркнул он.

Вопрос о том, в каком направлении Украина планирует продолжать контрнаступление, все еще остается открытым.

По его оценке, интенсивность боевых действий, вероятнее всего, будет все больше нарастать, но это будет зависеть в основном от уровня подготовки и боевого духа российских войск.