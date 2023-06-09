В Конгрессе США внесли резолюцию с требованием предоставить Украине ATACMS

Члены комитета по иностранным делам Палаты представителей США, представляющие Демократическую и Республиканскую партии, в пятницу объявили о внесении резолюции с призывом к администрации президента Джо Байдена передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает Европейская правда.

Как заявил соавтор резолюции, председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей республиканец Майкл Маккоул, если США не предоставят Украине всего необходимого оружия, то будут способствовать затягиванию войны.

"Успех украинского контрнаступления напрямую связан с военной помощью, которую предоставляют США и наши союзники. Поэтому крайне обидно, что администрация задерживает миллиарды долларов военного финансирования, которые можно было бы немедленно передать Украине и в свою очередь помочь ее Вооруженным силам существенно изменить ситуацию на поле боя" , – считает он.

В документе упоминаются решения правительств Великобритании и Франции передать дальнобойные ракеты Storm Shadow и SCALP-EG соответственно дальностью 250 километров.

"Соединенные Штаты и страны-союзники совместно владеют тысячами ракет ATACMS, которые могли бы передать Украине" , – говорится в проекте резолюции, где указывается, что нынешнее преобладание России в дальнобойном оружии "заставляет украинские силы бороться в значительно более невыгодном положении".

В случае принятия Палата представителей призовет США "немедленно передать Украине достаточное количество ATACMS для ускорения победы Украины в неспровоцированной агрессивной войне России, одновременно сохраняя боеготовность американских военных".

"Быстрое предоставление этого крайне важного вооружения предоставит украинским военным необходимую возможность ударов в глубоком тылу противника, которой они пока не имеют, подрывая способность России вести войну" , – говорится в резолюции.

Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля", которые могут летать на расстояние около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.