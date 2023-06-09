В Москве отреагировали на решение Нидерландов по "скифскому золоту"

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова в пятницу заявила, что Москва не удивлена решением Верховного суда Нидерландов о возвращении "скифского золота" Украине, сообщает Европейская правда.

Захарова заявила, что не ожидала другого решения суда с учетом поддержки Нидерландами Украины.

"Нидерландская судебная система уже давно перестала соответствовать стандартам беспристрастного и справедливого правосудия, а занимается лишь обслуживанием политических заказов собственной, а теперь и киевской власти" , – считает она.

Также Захарова заговорила об "очередном опасном прецеденте", который якобы создает решение суда, потому что "подрывает доверие между музейными сообществами", и пообещала "адекватную реакцию" со стороны Москвы.

"Скифское золото" является частью культурного наследия Крыма, и никакие решения ангажированных судов не могут отменить этот неоспоримый факт. Историческая справедливость будет восстановлена" , – подытожила она.

9 июня Верховный суд Нидерландов вынес окончательное решение по делу "скифского золота", постановив вернуть экспонаты Украине.

Музей Алларда Пирсона в Амстердаме получил объекты во временное пользование из четырех музеев Крыма в 2014 году. Когда Россия аннексировала полуостров, стало непонятно, кому передавать эти предметы: музеям в оккупированном Крыму или Украине.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения. Суд в Амстердаме в 2021 году принял решение в пользу Украины.

"Крымские музеи" обратились в Верховный суд, который 9 июня постановил, что сокровища являются культурным наследием всей Украины. Теперь, когда Верховный Суд принял это решение, спор наконец завершился.