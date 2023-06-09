Медведчука лишили статуса академика — источники

На общем собрании Национальной академии правовых наук в Киеве приняли решение о лишении статуса действительного члена (академика) бывшего пророссийского народного депутата Украины Виктора Медведчука, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявили источники издания в руководстве академии.

Решение об исключении кума российского президента Владимира Путина из состава академии поддержали все 37 других академиков. Члены-корреспонденты не участвовали в голосовании по Уставу учреждения. На собрании утвердили результаты этого тайного голосования – 159 "за".

Во время заседания поднимался и вопрос лишения звания академика министра образования и науки времен президента-беглеца Виктора Януковича Дмитрия Табачника. Однако на заседании заявили, что он исключен из состава Национальной академии правовых наук с 2017 года, несмотря на отсутствие официального сообщение. Как отметили источники, вопрос его статуса действительного члена выясняется.

Табачник является историком, но в свое время был избран академиком указанного научного учреждения, как и Медведчук и бывший спикер Верховной Рады, тоже историк Владимир Литвин. Все трое руководили администрацией президента Украины Леонида Кучмы.

Представители Национальной академии правовых наук не рассматривали вопрос о лишении звания академика Литвина, несмотря на то, что он сыграл важную роль в ратификации парламентом "Харьковских соглашений", председательствуя на том заседании ВР.