В Киеве начали тестировать систему автоматического открытия хранилищ

Киевские городские власти планируют оснастить большинство столичных укрытий системой автоматического открывания дверей. Кроме того, разместить в разных районах столицы дополнительные модульные железобетонные укрытия быстрого развертывания, пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

"Городская власть работает над оснащением существующих сооружений гражданской защиты автоматизированной системой доступа. Такие кодовые системы уже начали тестировать в Дарницком районе. И дальше введем их по всему городу. Такой системой на сегодняшний день можно оснастить около 3 тысяч убежищ и укрытий" , — отметил Пантелеев.

Также городские власти планируют приобрести и установить в качестве дополнительных около двух сотен модульных железобетонных укрытий быстрого развертывания.

"Использование врагом баллистического оружия побуждает нас создавать дополнительные укрытия в оперативной доступности для людей, прежде всего, в спальных районах города. Также мы проведем внеплановую инвентаризацию существующих подвальных и цокольных помещений, чтобы ими, где это технически возможно, дополнить фонд защитных сооружений. Вчера депутаты на сессии приняли решение о том, что на ремонт и обустройство укрытий в этом году дополнительно направят 750 млн грн" , — отметил заместитель Кличко.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на сессии Киевсовета 8 июня было проголосовано решение о возможности изъятия помещений с укрытиями у частных владельцев в случае недопуска жителей или из-за их ненадлежащего состояния.