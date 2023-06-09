Кадыров упрекнул Пригожина из-за поставок продовольствия для армии РФ

Глава российской Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал главаря группировки "ПВК Вагнера" Евгения Пригожина за формулировку по улаживанию конфликта между окружением Кадырова и главарями наемников, сообщает Радио Свобода.

Кадыров назвал Пригожина "нашим так называемым боевым товарищем" и упрекнул главу "вагнеровцев" в поставке продовольствия для армии.

"Кто поставляет разные продукты питания для нужд министерства обороны РФ и имеет от этого неплохой стабильный доход? Мы в курсе всех тонких деталей этого процесса" , - сказал Кадыров.

Ранее сам Пригожин неоднократно критиковал министра обороны Сергея Шойгу и его подчиненных из-за нехватки боеприпасов для группировки "ПВК Вагнера"

Пригожин пока не комментировал новые утверждения Кадырова.

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