Россияне обстреляли село на Херсонщине, есть тяжело раненый — РВА

Российские войска обстреляли село Тягинка на Херсонщине, когда жители получали гуманитарную помощь, пожилой мужчина получил тяжелое ранение, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Бериславской РГА Владимир Литвинов.

"Сегодня днем российские военные обстреляли Бериславщину! Оккупанты нанесли коварный артиллерийский обстрел по с.Тягинка именно в то время, когда жители получали гуманитарную помощь. В результате чего пожилой мужчина получил ранения, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу" , — говорится в сообщении.

В результате очередного обстрела Херсона, когда там проходили эвакуационные мероприятия, травмированы три человека, среди которых несовершеннолетняя девушка.