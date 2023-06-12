Газовые хранилища Украины могут предотвратить кризис в Европе, - СМИ

Использование подземных газовых хранилищ Украины может стать важной частью усилий Европейского Союза по обеспечению безопасности энергопоставок и противодействию Владимиру Путину. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Европейские чиновники сейчас обдумывают, как задействовать крупнейшую на континенте сеть газовых хранилищ, когда зимой спрос и цены подскочат.

С учетом того, что площадки в ЕС уже приближаются к полной загрузке - в настоящее время они заполнены более чем на 70% - хранение топлива в Украине может предотвратить переизбыток в ближайшие месяцы.

"Украинские хранилища способны помочь сбалансировать спрос и предложение во второй половине лета 2023 года, учитывая их отличную связь с газовыми рынками ЕС" , - говорится в заявлении немецкой коммунальной компании RWE AG, которая в прошлом использовала украинские хранилища.

Страховые гарантии

Чтобы сделать хранение газа в Украине жизнеспособным, цены должны упасть достаточно низко, чтобы оправдать затраты. ЕС также, вероятно, придется вмешаться, чтобы обеспечить защиту от потенциальных потерь, связанных с войной.

Инициатива является частью усилий по предотвращению паники, которая привела к рекордным ценам и государственному вмешательству в прошлом году. По данным аналитического центра Bruegel, чтобы защитить компании и потребителей, правительства ЕС выделили 646 млн евро на помощь, и они вряд ли могут позволить себе повторение.

В то время как европейские энергетические компании хранили газ в Украине до вторжения России в феврале 2022 года, поставка газа в страну, участвующую в боевых действиях, обычно была бы неслыханной, и обсуждения отражают узкий диапазон вариантов Европы и то, как война изменила риски.

Энергия была оружием в конфликте с самого начала. Взрыв Каховской плотины на Днепре на прошлой неделе - последний тому пример. В прошлом году Кремль постепенно сокращал поставки газа, создавая хаос на энергетических рынках Европы. Эти опасения остаются, и Украина предлагает помощь.

Хранение газа для Европы не только принесло бы столь необходимый стране доход, но и укрепило бы связи с блоком и послужило бы пренебрежением к России после того, как Кремль попытался использовать энергию, чтобы ослабить поддержку Киева.

Защищенные хранилища

Газохранилища страны, расположенные в относительной безопасности на глубине 2 км под землей, составляют более 30 млрд кубометров. Оператор "Укртрансгаз" предоставляет треть этих площадей, что эквивалентно примерно 10% потребности ЕС в четвертом квартале прошлого года.

"Украинский рынок предлагает хранение по фиксированной ставке, что делает хранение газа в Украине очень привлекательным и конкурентоспособным вариантом" , - сказал Марко Заальфранк, глава отдела торговых операций в континентальной Европе в швейцарской Axpo, но отметив, что риск должен быть снижен.

Поскольку страховая отрасль избегает Украины, степень готовности трейдеров накапливать газ в Украине зависит от ценообразования и от того, готов ли ЕС оказать поддержку. Переговоры продолжаются.

"Европейская комиссия изучает, могут ли и каким образом гарантии, выдаваемые государственными учреждениями, могут способствовать открытию доступа к хранилищам природного газа в Украине" , - заявил представитель Еврокомиссии Тим Макфи на брифинге на прошлой неделе.

Со своей стороны, "Укртрансгаз" работает над внедрением гарантий обслуживания для снижения связанных с войной рисков, стремясь стать "банком силы для Европы", говорится в ответе компании по электронной почте на вопросы Bloomberg, добавив, что спрос превзошел его первоначальные ожидания.

Времени на задействование системы в обрез. Ожидается, что вместимость складских площадок в Европе будет исчерпана уже в начале сентября. Спрос на отопление, как правило, не срабатывает до поздней осени, что создает риск переизбытка, который затем может резко измениться, если наступит резкое похолодание.

Без российских трубопроводных поставок, которые в основном прекратились, европейские газовые рынки более сбалансированы, чем в прошлом. Это означает, что скачки спроса или перебои с поставками могут иметь огромные последствия.

По мнению консультантов Energy Aspects, использование украинских мощностей поможет предотвратить обвал цен в преддверии зимы, но если использование будет "неожиданно высоким", это также создает риски снижения ставок в следующем году, по мнению консультантов Energy Aspects, что делает хранение в Украине или на танкерах в море все более привлекательным вариантом.

Швейцарский трейдер Axpo хранил запасы газа в Украине до войны и готов сделать это снова, но он внимательно следит за развитием событий, и государственные гарантии будут иметь ключевое значение.

"С начала войны риски, связанные с энергетической инфраструктурой в Украине, чрезвычайно возросли, что мы, к сожалению, видели в результате недавнего взрыва плотины" , - сказал Заальфранк.

Украинские подземные газовые хранилища - крупнейшие в Европе (более 31 млрд кубометров). Они расположены на расположены на глубине от 400 м до 2 км, поэтому хранить газ полностью безопасно.

Ранее, Кабинет министров Украины утвердил перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы: нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз.