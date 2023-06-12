ISW объяснил, как в РФ преуменьшают успехи Украины

Российские провоенные комментаторы пытаются преуменьшить достижения украинских сил в ходе контрнаступательных операций, называя их продвижение через российскую оборону захватом "серых зон". Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает Украинская правда.

В ISW заявили, что украинские войска визуально подтвердили продвижение на западе Донецкой области и западе Запорожской области. Это также подтвердили российские источники, но пытались преуменьшить достижения Украины, отметили аналитики.

Так, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска продвинулись на юге Украины на 300-1500 метров. Маляр и другие украинские и российские источники сообщили, что украинские войска достигли успехов к югу от Великой Новоселки в период с 10 по 11 июня, освободив, в частности, Макаровку, Нескучное, Благодатное, Сторожевое и Новодаровку.

В институте отметили, что некоторые российские источники сообщили, что бои продолжаются в "серой зоне" или на спорных территориях, или что украинские войска действуют на территориях, которые российские войска не полностью заняли до начала контрнаступления на юге Украины.

"Российские источники называют продвижение украинских войск через российскую оборону захватом "серых зон", чтобы преуменьшить украинские достижения и не сообщать о прорывах украинских войск через оборонительные линии" , - отметили в ISW.

Вместе с тем, в институте заявили, что, несмотря на освобождение украинскими военными нескольких населенных пунктов, пока рано говорить об "украинском прорыве".