Возврата налогов на довоенный уровень с 1 июля не будет, - нардеп

Возврат налоговой системы на довоенный уровень отложен с 1 июля на более поздний срок. Ранее Верховная рада приняла правительственный закон о возобновлении налогов и проверок в первом чтении.﻿ Об этом, со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослава Железняка, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Держите новость:

- отмена "единого налога 2%" - упразднение льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы - возобновление проведения документальных проверок - возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО

Всего этого с 1 июля не будет" , - написал он.

Как отметил депутат, новая дата события неизвестна, "но точно уже не 1 июля".