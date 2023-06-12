Возврата налогов на довоенный уровень с 1 июля не будет, - нардеп

Возврата налогов на довоенный уровень с 1 июля не будет, - нардеп
Фото: Flickr

Возврат налоговой системы на довоенный уровень отложен с 1 июля на более поздний срок. Ранее Верховная рада приняла правительственный закон о возобновлении налогов и проверок в первом чтении.﻿ Об этом, со ссылкой на члена Комитета Верховной рады по вопросам налоговой и финансовой политики Ярослава Железняка, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Держите новость:
  • - отмена "единого налога 2%"
  • - упразднение льготы по уплате налога для 1 и 2-й группы
  • - возобновление проведения документальных проверок
  • - возврат штрафных санкций за нарушение использования РРО
    • Всего этого с 1 июля не будет", - написал он.

    Как отметил депутат, новая дата события неизвестна, "но точно уже не 1 июля".

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