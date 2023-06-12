На оккупированном юге враг устанавливает камеры для борьбы с партизанами – ЦНС

На временно оккупированных территориях юга Украины россияне установили на дорогах камеры видеонаблюдения для борьбы с украинским подпольем. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Россияне начали устанавливать камеры не только во временно оккупированных городах, но и на стратегических дорогах.

Противник установил камеры видеонаблюдения между Мелитополем и Геническом, опасаясь работы подполья во время украинского контрнаступления" , - отметили в ЦНС.

По информации Центра, оккупанты и в дальнейшем имеют серьезные проблемы из-за деятельности украинского подполья, а потому пытаются усиливать контрдиверсионные мероприятия.