В РДК заявили, что "вагнеровец" отказался от обмена и попросился к ним

В РДК заявили, что "вагнеровец" отказался от обмена и попросился к ним
Фото: facebook

В Русском добровольческом корпусе заявили﻿, что 11 июня во время обмена один из пленных россиян, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК.

"Командир РДК, Денис WhiteRex, присутствовал сегодня на процедуре обмена пленными. Всем солдатам была предложена возможность добровольно вступить в ряды Русского добровольческого корпуса.
Один из пленных, Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК. После соответствующих проверок мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах", - заявили в РДК.

В РДК также заявили, что передали по обмену российской стороне пленных, захваченных в боях возле Новой Таволжанки в Белгородской области.

"РДК держит слово, данное русским солдатам, сложившим оружие в боях у Новой Таволжанки! После оказания надлежащей медицинской помощи, бойцы были переданы российской стороне на границе Сумской и Белгородской областей", - говорится в сообщении.

Новости

Популярные темы форума

analytics