В РДК заявили, что "вагнеровец" отказался от обмена и попросился к ним

В Русском добровольческом корпусе заявили﻿, что 11 июня во время обмена один из пленных россиян, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК.

"Командир РДК, Денис WhiteRex, присутствовал сегодня на процедуре обмена пленными. Всем солдатам была предложена возможность добровольно вступить в ряды Русского добровольческого корпуса.

Один из пленных, Владислав Измайлов, ранее воевавший в рядах ЧВК "Вагнер", от обмена отказался и изъявил желание стать бойцом РДК. После соответствующих проверок мы будем рады дать Владу возможность воевать в наших рядах" , - заявили в РДК.

В РДК также заявили, что передали по обмену российской стороне пленных, захваченных в боях возле Новой Таволжанки в Белгородской области.