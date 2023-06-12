Уровень затопления в Херсонской области падает – ОВА

По состоянию на утро 12 июня уровень затопления в Херсонской области снизился до отметки 3 м 29 см, в Николаеве вода за ночь снизилась на 6 см. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Продолжаются 7-е сутки ликвидации последствий подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС. По состоянию на сейчас вода продолжает отходить и уже достигла отметки 3 м 29 см, если сравнивать со вчерашним вечером, то уровень уменьшился на 64 см.

В воде остаются 46 городов, поселков и сел - 32 на правом берегу и 14 на левом. На освобожденной территории затоплен 3801 дом. На правом берегу удалось вытащить из водяной ловушки 2743 человека, из них 228 детей и 77 маломобильных лиц. Только из Херсона эвакуировали 2318 горожан.

На левом берегу ситуация остается критической. Россияне блокируют и сами не проводят эвакуации. К тому же они мешают нам спасать наших людей, открывая огонь в спину пожилым и маломобильным людям. Однако спасательная операция нашими силами продолжается и на левом берегу. Оттуда уже вытащили 112 человек. Всех подробностей разглашать не могу" , - сообщил Проскудин.

В то же время заместитель начальника Херсонской ОВА Ольга Малярчук сообщила в Facebook, что по состоянию на утро 12 июня уровень воды составляет 3,6 м.

Также Штаб ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС утром 12 июня сообщил, что из водохранилища уже потеряно более 72% или 14,395 куб.км воды.