Разведка Британии: Как Шойгу пытается улучшить свой имидж

Британская разведка утверждает, что российский министр обороны Сергей Шойгу пытается поддерживать положительный имидж, несмотря на то, что его все больше критикуют внутри РФ, сообщает Европейская правда.

Как отметили в британском ведомстве, Шойгу в течение последней недели был достаточно активен в публичном пространстве, вероятно, пытаясь убедить в том, что он контролирует все стратегические вопросы, в то время как Украина ускоряет наступательные операции.

Британская разведка напоминает, что российский министр дал по меньшей мере два комментария, которые касались оборонительных операций России, в том числе сделал заявления об украинских потерях, которые были серьезно преувеличенными.

"Это контрастирует с другими ключевыми периодами войны, когда он исчезал из публичных выступлений" , – добавили в ведомстве.

Как говорится в обзоре, Шойгу также призвал российскую оборонную промышленность удвоить свои усилия и раскритиковал офицеров Западного военного округа за недостаточно быструю отправку резервной бронетехники на фронт.