Рада приняла Закон про защиты прав потребителей

Рада приняла Закон про защиты прав потребителей
Фото: Vadim Chuprina ©

Верховная Рада на заседании 10 июня 2023 года приняла евроинтеграционный Закон "О защите прав потребителей" (законопроект № 6134), сообщает ЛигаБизнес.

Его целью является приближение национального законодательства о защите прав потребителей к законодательству Европейского Союза и гармонизация системы защиты прав потребителей в Украине с принципами, подходами и практиками ЕС.

Принятый Закон позволит:

  • имплементировать в украинское законодательное поле директивы и регламенты ЕС в сфере защиты потребителей;
  • распространить действие Закона на сферу пищевой продукции в части экономических прав потребителя;
  • определить права и обязанности потребителей в электронной торговле;
  • предусмотреть введение Единого государственного веб-портала для потребителей в сфере электронной коммерции;
  • определить перечень информации о продукции и субъекте хозяйствования, которую он должен предоставлять при осуществлении электронной торговли и ответственность за отсутствие такой информации, а также ответственность субъекта хозяйствования, оказывающего услуги торговой электронной площадки (маркетплейса) для размещения товаров для продажи других субъектов хозяйствования.

Также Госпотребслужба получит право обращаться к провайдеру интернет-услуг относительно ограничения доступа к веб-сайтам (части веб-сайта, программного обеспечения) субъектов хозяйствования, использующих нечестную предпринимательскую практику и нарушающих законодательство о защите прав потребителей и тому подобное.

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