Рада приняла Закон про защиты прав потребителей

Верховная Рада на заседании 10 июня 2023 года приняла евроинтеграционный Закон "О защите прав потребителей" (законопроект № 6134), сообщает ЛигаБизнес.

Его целью является приближение национального законодательства о защите прав потребителей к законодательству Европейского Союза и гармонизация системы защиты прав потребителей в Украине с принципами, подходами и практиками ЕС.

Принятый Закон позволит:

имплементировать в украинское законодательное поле директивы и регламенты ЕС в сфере защиты потребителей;

распространить действие Закона на сферу пищевой продукции в части экономических прав потребителя;

определить права и обязанности потребителей в электронной торговле;

предусмотреть введение Единого государственного веб-портала для потребителей в сфере электронной коммерции;

определить перечень информации о продукции и субъекте хозяйствования, которую он должен предоставлять при осуществлении электронной торговли и ответственность за отсутствие такой информации, а также ответственность субъекта хозяйствования, оказывающего услуги торговой электронной площадки (маркетплейса) для размещения товаров для продажи других субъектов хозяйствования.

Также Госпотребслужба получит право обращаться к провайдеру интернет-услуг относительно ограничения доступа к веб-сайтам (части веб-сайта, программного обеспечения) субъектов хозяйствования, использующих нечестную предпринимательскую практику и нарушающих законодательство о защите прав потребителей и тому подобное.