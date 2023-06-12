ВСУ: На Бахмутском направлении защитники продвинулись на 250-700 метров

Украинские защитники на Бахмутском направлении прошли на флангах от 250 до 700 метров, подвинув врага. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Здесь (на Бахмутском направлении - ред.) продолжаются позиционные бои. Враг пытается, но безрезультатно, также пробовать контратаковать.

За эти сутки произошло всего три боестолкновения на этом направлении, 249 раз враг бил по нашим позициям различными типами артиллерии, 2 авианалета совершил.

Мы в свою очередь продолжали контратаковать там, где были возможности, и на флангах прошли от 250 до 700 метров, подвинув врага" , - заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

По словам Череватого, украинские военные уничтожили 66 российских захватчиков, еще 86 ранили, троих взяли в плен.

Также были уничтожены две боевые машины пехоты врага, две боевые машины десанта, БТР, два самоходных миномета "Нона", гаубица Д-30, противотанковый ракетный комплекс и полевой склад с боеприпасами.

Спикер добавил, что украинские военные пытаются побеждать мастерством превосходящие силы противника.