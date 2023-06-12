Украина получит еще пять батарей Patriot до конца 2024 года
Компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года. Об этом генеральный директор компании Грег Хейс сообщил в комментарии The Wall Street Journal, сообщает Деловая столица.
Сейчас Украина располагает двумя батареями Patriot, которые передали США и Нидерланды — каждая из них включает восемь пусковых установок и другое необходимое оборудование.
По словам Хейса, компания была очень впечатлена эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО уничтожил почти 90% российских целей.
"Украина доработала программное обеспечение Patriot, чтобы он мог отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие вдвое быстрее, чем было задумано", — сказано в материале.
В СМИ добавили, что Украина располагает как ракетами PAC-2, которые используют заряд взрывчатого вещества для поражения целей, так и PAC-3, которые уничтожают ракету или самолет на высокой скорости.