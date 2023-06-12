Украина получит еще пять батарей Patriot до конца 2024 года

Компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей системы противовоздушной обороны Patriot для Украины до конца 2024 года﻿. Об этом генеральный директор компании Грег Хейс сообщил в комментарии The Wall Street Journal, сообщает Деловая столица.

Сейчас Украина располагает двумя батареями Patriot, которые передали США и Нидерланды — каждая из них включает восемь пусковых установок и другое необходимое оборудование.

По словам Хейса, компания была очень впечатлена эффективностью комплекса, который наряду с другими системами ПВО уничтожил почти 90% российских целей.

"Украина доработала программное обеспечение Patriot, чтобы он мог отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты, летящие вдвое быстрее, чем было задумано" , — сказано в материале.

В СМИ добавили, что Украина располагает как ракетами PAC-2, которые используют заряд взрывчатого вещества для поражения целей, так и PAC-3, которые уничтожают ракету или самолет на высокой скорости.