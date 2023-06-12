Скончался бывший премьер-министр Италии Берлускони

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане в возрасте 86 лет. ﻿Об этом, со ссылкой на Ansa, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Напомним, в пятницу Берлускони госпитализировали. Врачи утверждали, что это не было связано с критической ситуацией.

Отмечалось, что Берлускони находился в обычной палате. Он сам прибыл в больницу.

Ранее врачи сообщили, что Берлускони болен хроническим миеломоноцитарным лейкозом – раком крови.

