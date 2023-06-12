Защитники сообщили об освобождении Новодаровки в Запорожской области

Защитники Украины сообщили﻿ 12 июня об освобождении села Новодаровка Запорожской области − это произошло еще в начале июня.

"4 июня в рамках оборонительной операции совместными действиями механизированного подразделения и сводным подразделением Запорожской отдельной бригады территориальной обороны было освобождено от оккупантов село Новодаровка" , - говорится в сообщении Запорожской отдельной бригады территориальной обороны.

Защитники отметили, что многочисленные попытки врага вернуть населенный пункт под контроль продолжались несколько суток, но успеха не имели.

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"Подразделения бригады продолжают наращивать успех! Победа будет за нами!" , − подытожили в бригаде.

Минобороны пока об освобождении Новодаровки не сообщает.