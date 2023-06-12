Почему украинцам за границей нужно становиться на консульский учет

Багато українців, які переїхали в європейські та інші країни, чули про необхідність ставати на консульський облік. Це треба робити, але далеко не всім. Переважно тим, хто живе поза межами України довго. Якщо вас беруть на такий облік, ви матимете немало переваг. Наприклад, будете оперативно отримувати допомогу від консула, пишет Ярина Паш, РБК-Украина.

Що таке консульський облік за кордоном

Консульський облік – це процес, коли посадові особи дипломатичних відомств України за кордоном реєструють інформацію про те, де ви живете за кордоном. Для цього співробітники дипвідомств вносять дані про вас у відомчу інформаційну систему Міністерства закордонних справ.

Які бувають види консульського обліку:

постійний консульський облік;

тимчасовий консульський облік;

облік усиновлених дітей.

Постійному консульському обліку підлягають особи, які переїхали за кордон на постійне проживання. Тимчасовому консульському обліку підлягають особи, які перебувають за кордоном понад 90 днів. Консульському обліку усиновлених дітей підлягають діти-громадяни України, віком до 18 років, які були усиновлені іноземцями, чи громадянами України, які постійно проживають за кордоном.

Коли взяття на консульський облік обов’язкове

Згідно з Порядком № 85, обов’язковому консульському обліку підлягають усиновлені діти-громадяни України віком до 18 років, які тимчасово або постійно проживають за кордоном.

Усиновлювачі (іноземці та громадяни України, які постійно проживають за кордоном) після усиновлення дітей-громадян України повинні звернутися до консульських установ України із заявою про взяття на консульський облік усиновленої дитини. На такому обліку дитина повинна перебувати до досягнення 18-річного віку.

Фото: Взяття на консульський облік за кордоном має низку переваг (dn.gov.ua)

Взяття на тимчасовий консульський облік, за загальним правилом відбувається у добровільному порядку, тобто особа, яка перебуває за кордоном більше ніж 90 днів може звернутися до консульської установи із заявою про взяття її на тимчасовий консульський облік.

Які "плюси" має взяття на консульський облік

Взяття на облік за кордоном надає низку переваг. Зокрема:

перебування на тимчасовому обліку сприяє своєчасній допомозі від консула;

надає можливість бути більш захищеним у випадку виникнення в іноземній країні надзвичайної ситуації, наприклад при евакуації громадян України;

перебування на консульському обліку надає можливість брати участь у голосуванні на виборах в іноземних виборчих дільницях;

українці, які перебувають на консульському обліку, можуть постійно перебувати в Україні зі своїм автомобілем, зареєстрованим в одній із країни ЄС, протягом двох місяців на рік тощо.

Що змінилося після вторгнення Росії в Україну

Є винятки, за яких взяття на тимчасовий консульський облік є обов’язковим. Такі винятки були запроваджені, після введення воєнного стану на всій території України.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану на всій території України, були внесені зміни у ряд нормативно-правових актів. Серед них – і Правила перетинання державного кордону громадянами України.

Згідно з цими змінами, на обов’язковий консульський облік повинні стати:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які не досягли 18-річного віку та проживають або зараховані до закладів різних типів, форми власності та підпорядкування на цілодобове перебування, які виїхали за кордон у супроводі законного представника або іншої уповноваженої ним особи;

діти, які не досягли 16 років, які виїхали за межі України у супроводі одного з батьків без наявності згоди іншого з батьків або у супроводі баби, діда, сестри, брата, мачухи, вітчима або інших людей, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки та піклування;

діти, які не досягли 18 років, влаштовані у сім'ї патронатних вихователів;

діти до 18 років, передані під опіку, піклування, влаштовані у прийомні сім'ї чи дитячі будинки сімейного типу.

Після прибуття таких дітей, до держави остаточного перебування особи, що супроводжують дітей, зобов’язані протягом семи робочих днів звернутися до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування для постановки їх на тимчасовий консульський облік.

Навіщо дітям ставати на консульський облік

Основна мета – це можливість уповноважених органів із захисту прав дитини проводити моніторинг умов перебування дітей за межами України, дотримання соціальних стандартів та прав у державі їх перебування та разом із закордонними дипломатичними установами України сприяти реалізації та захисту прав та інтересів дітей, які перебувають за межами України, їх батьками та іншими законними представниками.

Також на консульському обліку повинні перебувати:

особи з інвалідністю, які виїхали за кордон;

діти з інвалідністю віком до 18 років, що виїхали за кордон;

діти, хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня тощо;

особи, які потребують постійного догляду для того, які виїхали за кордон.

Навіщо таких людей беруть на консульський облік

Консульський облік таких осіб здійснюється для того, щоб громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років могли самостійно без осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду поїхати за кордон для догляду за такими особами, на підставі довідки про перебування таких осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, на консульському обліку.

Чи треба платити за взяття на облік

Одночасне перебування особи на консульському обліку у більш ніж одній закордонній дипломатичній установі України не допускається.

Заявку про взяття на консульський облік можна подати:

під час особистого прийому;

засобами поштового зв’язку;

в електронній формі.

Якщо ви подаєте заяву під час особистого прийому або надсилаєте її поштою, треба подати паперові копії документів та оригінали заяви, документа про сплату консульського збору, а також паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового паспорта України або дипломатичного паспорта України особи, яка приймається на консульський облік.

Про перебування на консульському обліку та зняття з консульського обліку закордонними дипломатичними установами України видаються довідки.

За видачу довідок консульський збір не стягують. Однак за безпосереднє взяття на консульський облік, крім дітей віком до 16 років, усиновлених дітей та пред’явників дипломатичних або службових паспортів України, справляється консульський збір у розмірі 18 євро.

Нагадаємо, у ще одному місті Європи відкрився паспортний сервіс: куди можна звертатися.

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