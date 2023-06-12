Укрзализныця запускает женские купе: стартовала продажа билетов
Укрзализныця запустила купе, которыми смогут воспользоваться только женщины и дети, которым не исполнилось 6 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика, сообщает Деловая столица.
"Продажа таких билетов будет происходить исключительно в мобильном приложении Укрзализныци для того, чтобы получить доступ к функции, достаточно обновить приложение", — отметили в ведомстве.
Там объяснили, что поезда с доступными для приобретения женскими купе будут соответственно маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.
Во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего следования, которые являются среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года:
- №81 Киев - Ужгород;
- №41 Днепр - Трускавец;
- №75 Киев - Кривой Рог; №75 Киев - Кривой Рог;
- №15 Харьков - Ясиня.