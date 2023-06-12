Укрзализныця запускает женские купе: стартовала продажа билетов

Укрзализныця запускает женские купе: стартовала продажа билетов
Фото: Facebook

Укрзализныця запустила купе, которыми смогут воспользоваться только женщины и дети, которым не исполнилось 6 лет﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика, сообщает Деловая столица.

"Продажа таких билетов будет происходить исключительно в мобильном приложении Укрзализныци для того, чтобы получить доступ к функции, достаточно обновить приложение", — отметили в ведомстве.

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Там объяснили, что поезда с доступными для приобретения женскими купе будут соответственно маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего следования, которые являются среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года:

  • №81 Киев - Ужгород;
  • №41 Днепр - Трускавец;
  • №75 Киев - Кривой Рог; №75 Киев - Кривой Рог;
  • №15 Харьков - Ясиня.

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