Укрзализныця запускает женские купе: стартовала продажа билетов

Укрзализныця запустила купе, которыми смогут воспользоваться только женщины и дети, которым не исполнилось 6 лет﻿. Об этом говорится в сообщении пресс-службы перевозчика, сообщает Деловая столица.

"Продажа таких билетов будет происходить исключительно в мобильном приложении Укрзализныци для того, чтобы получить доступ к функции, достаточно обновить приложение" , — отметили в ведомстве.

Там объяснили, что поезда с доступными для приобретения женскими купе будут соответственно маркированы в приложении, а посадка в такие купе будет открыта исключительно женщинам и детям, которым не исполнилось 6 лет.

Во время пилотного периода женские купе будут доступны на 4 рейсах дальнего следования, которые являются среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года: