В Польше уменьшается готовность помогать беженцам из Украины

Поддержка помощи украинцам среди поляков существенно уменьшилась – все больше респондентов указывают на то, что изменение их отношения связано с "требовательной позицией" беженцев. Таковы выводы последнего исследования общественного восприятия украинских беженцев и мигрантов, проведенного в конце мая – начале июня Исследовательской лабораторией Варшавского университета и Экономико-гуманитарной академией в Варшаве, со ссылкой на Rzeczpospolita, сообщает Украинская правда.

Уменьшение поддержки касается практически всех форм помощи украинцам, кроме образования.

"Мы все еще хотим помогать, в этом убеждены 85% респондентов, но уже не так решительно и безоговорочно, как годом ранее или даже в январе этого года" , – объясняет Роберт Станишевский, руководитель проекта.

Только за пять месяцев группа тех, кто считает, что Польша должна помогать Украине во время войны, уменьшилась с 62% до 42%. Еще меньше поляков – сейчас 35%, – имеют однозначно положительное отношение к помощи, которую предоставляет Польша; в январе таких людей было 47%.

Четверть поляков говорит однозначное "нет" дополнительной помощи Украине. Кроме того, процент тех, кто решительно поддерживает помощь беженцам в Польше, упал с 49% до 28%.

Растет также группа тех, кто хочет, чтобы украинцы вернулись в свою страну после окончания войны – такое мнение высказывают уже около 70% поляков (в январе 2023 года таких было 53%).

Оценка респондентами социальной помощи, которую Польша предоставляет украинским беженцам, является однозначно плохой – 60% опрошенных уже говорят "нет" равному доступу к льготам, доступным полякам, а более половины также против предоставления льгот (год назад таких было 37%) и финансирования питания и проживания украинцев (было 20%).

39,4% респондентов отметили, что изменили свое отношение к украинцам, чаще всего называя причиной "требовательное отношение" с их стороны.

"Чаще всего респонденты объясняли это фразой "им все должно быть бесплатно" , – объясняет Станишевский.

Еще 14,5% указали, что "украинцы имеют больше прав, чем поляки". По словам Мирослава Скурки, президента Объединения украинцев в Польше, это "результат антиукраинских мнений, распространяемых в социальных сетях", которые никем не подавляются.