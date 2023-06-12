Акционер "Сенс банка" планирует продать его долю за 1 доллар

Номинальный держатель акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года - "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. предлагает продать 75,6% финучреждения международному инвестору за 1 доллар. Об этом говорится в заявлении компании, сообщает Экономическая правда.

В ABHH вновь подчеркнули, что предложенная продажа 75,6% Sense Bank международному инвестору не предусматривает никаких выплат акционерам, находящимся под санкциями.

"Предложенная стоимость сделки при приобретении всех 75,6% Sense Bank является номинальной суммой, эквивалентной 1 доллару США" , - говорится в сообщении.

26 апреля прошлого года Совет директоров ABHH решил не объявлять, не выплачивать и не предоставлять никаких дивидендов, не распределять и не предоставлять каких-либо других средств своим акционерам, подпавшим под санкции.

"Основной целью поиска инвестора, которому можно было бы передать контроль над Sense Bank, является уменьшение доли конечных бенефициарных собственников, попавших под санкции, до уровня, который бы отвечал требованиям Украины" , - отмечает собственник "Сенс Банка".

Напоминаем, номинальный держатель акций "Сенс Банка" (до декабря 2022 года - "Альфа-Банк") ABH Holdings S.A. просит Совет национальной безопасности и обороны разрешить соглашение, по которому акции банка будут проданы европейскому инвестору. В компании утверждают, что средства от продаж не попадут к подсанкционным владельцам.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Смысл Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Ранее Рада уже принимала закон, упрощавший процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.