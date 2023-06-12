Германия хочет продолжить транзит газа из РФ через Украину после 2024 года

Германия может быть вынуждена свернуть или даже отключить промышленные мощности, если соглашение о транзите газа между Украиной и Россией не будет продлено после истечения срока его действия в конце 2024 года.﻿ Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Хабек, который также является вице-канцлером, сделал резкое предупреждение на экономической конференции в восточной Германии, заявив, что политики должны избегать "повторения той же ошибки", предполагая, что экономика не пострадает без мер предосторожности для обеспечения энергоснабжения.

Он добавил, что необходимо соблюдать правила распределения бремени потенциальной нехватки газа в Восточной Европе, а это означает, что Германии придется экспортировать туда газ, чтобы компенсировать дефицит, а производителям в крупнейшей экономике Европы могут быть ограничены или сокращены поставки.

"Не существует безопасного сценария развития событий" , - сказал Хабек на форуме в Бад-Саарове.

По его словам, дополнительные мощности, в том числе запланированный терминал СПГ на северном побережье Германии, который вызвал сопротивление местных жителей и экологических групп, будут необходимы для поддержания поставок как в Восточную Германию, так и в Восточную Европу.

Транзитный контракт

Несмотря на полномасштабное вторжение в страну сил Кремля в феврале прошлого года, Украина по-прежнему получает плату за транзит, позволяя российскому газу проходить через свою территорию в такие страны, как Австрия, Словакия, Италия и Венгрия.

Согласно отчету Центра глобальной энергетической политики, опубликованному на прошлой неделе, даже если некоторые поставки продолжатся после 2024 года, маловероятно, что действующее соглашение о транзите будет продлено на аналогичных условиях, учитывая отсутствие политической поддержки.

"Прямые переговоры между Украиной и Россией о продлении транзитного контракта в нынешних условиях выглядят крайне неправдоподобно" , - считают авторы доклада.

Текущее транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и российским ПАО "Газпром" заключено в конце 2019 года сроком на пять лет. Оно предусматривает бронирование Газпромом мощностей для транзита в объеме 65 млрд куб. м (178 млн куб. м в сутки) в 2020 году и по 40 млрд куб. м (110 млн куб. м в сутки) в 2021-2024 годах.