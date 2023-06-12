Сотрудница правоохранительных органов сбила на смерть теробороновца — ГБР

Военнослужащий Добровольческого формирования территориальной общины погиб, перебегая дорогу вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении Государственное бюро расследований.

ГБР сообщает, что в воскресенье 11 июня вблизи блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориальной общины.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и участников.

За рулем авто была сотрудница правоохранительного органа. По предварительным данным, она была трезвая и двигалась с разрешенной скоростью 110 км/ч.

По данным издания, речь идет о работнице полиции.

Военнослужащий ДФТО перебегал проезжую часть в неустановленном для этого месте.

Уголовное производство открыто по статье нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.