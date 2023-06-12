Twitter отказался платить по счетам Google Cloud

Компания Twitter отказывается оплачивать счета Google Cloud. Соцсеть пытается пересмотреть контракт с марта, сообщает Новое время.

До того как Илон Маск купил компанию, Twitter подписал многолетний контракт с Google, касающийся, среди прочего, борьбы со спамом и защиты учетных записей.

В материале издания не приводится подробностей о том, как конфликт между компаниями может помешать командам доверия и безопасности Twitter. Сообщается, что Twitter пытается пересмотреть свой контракт с Google как минимум с марта.

Сейчас Twitter размещает некоторые сервисы на своем сервере, а другие — на облачных платформах Amazon и Google. В марте Amazon предупредила Twitter, что приостановит платежи за рекламу из-за неоплаченных счетов компании Amazon Web Services за услуги облачных вычислений.

Ранее сообщалось, что продажи рекламы в Twitter в США упали на 59%. По внутренним прогнозам компании, падение продолжится и в дальнейшем. Реклама в Twitter составляет 90% всех доходов компании.