В Минобороны рассказали о защите Киевской ГЭС от российских атак

В Минобороны уверяют, что поразить ракетами Киевскую гидроэлектростанцию почти невозможно, для ее защиты были сосредоточены соответствующие силы и средства, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона.

"Мы в принципе сделали все, что возможно, понимая еще в прошлом году, когда большая угроза была, когда я еще командовал группировкой сил и средств обороны Киева. Мы не исключали такой факт, поэтому и средства ПВО сосредоточены на этом направлении, соответствующий маневр сил и средств при необходимости был.

Но расчетное количество потребности элементов поражения - это как минимум до ядерного взрыва (нужно) для того, чтобы уничтожить... или подрыв изнутри, как сделали на Каховской ГЭС. Потому что поразить ракетами очень тяжело, чтобы нанести такие поражения... Почти невозможно" , — заявил он.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что Киевская ГЭС находится в зоне ответственности группировки сил и средств обороны Киева и прикрыта от ударов с воздуха и от диверсионно-разведывательных сил противника.