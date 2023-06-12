Коллаборантку из Николаевщины отправили в тюрьму за работу на оккупантов — СБУ

Жительница Снигиревки (Николаевской области) поддержала россиян и начала работать "главой аппарата" оккупационной администрации — после деоккупации города ее задержали, а суд отправил в тюрьму на 5 лет за коллаборационную деятельность, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщениях Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.

Жительница Снигиревки, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала захватчиков и добровольно пошла с ними на сотрудничество. В должности "главы аппарата" оккупационной администрации она развернула широкую агитационную кампанию по привлечению жителей города в ряды захватнического "органа".

Сообщается, что коллаборантка обещала потенциальным "кандидатам" лояльное отношение со стороны окупантов и "высокую зарплату" в российских рублях. Кроме того, она вводила стандарты "документооборота" в соответствии с требованиями законодательства РФ.

"Таким образом псевдочиновник пыталась способствовать распространению кремлевского режима на территории захваченного в то время района" , — добавили в СБУ.

Суд признал виновной 56-летнюю жительницу Снигиревки в коллаборационной деятельности. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Также женщина лишена права занимать должности в органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления и в органах, предоставляющих публичные услуги на срок 10 лет.