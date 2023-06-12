Глава МАГАТЭ направился в Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси напрявляется с визитом в Украину, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в своем Twitter.

"На пути в Украину, чтобы встретиться с Президентом Зеленским и представить программу помощи в ликвидации последствий катастрофического затопления плотины в Новой Каховке. Я оценю ситуацию на Запорожской АЭС и проведу ротацию МАГАТЭ усиленной командой" , — написал он.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что лично возглавит миссию агентства на Запорожскую атомную электростанцию.