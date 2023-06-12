Дания передаст Украине боеприпасы на 36 млн долларов

Дания отправляет Украине боеприпасы на четверть 250 млн датских крон (36 млн долларов). Копенгаген передает снаряды по запросу украинских властей, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.

"Это существенный вклад, в котором Украина остро нуждается" , - заявил он.

Страна отправит в Украину 2 тысячи артиллерийских снарядов.

"Ситуация такова, что мы все видим, что было объявлено о контрнаступлении. Оно уже ведется. Украине удалось сдержать россиян, и теперь пришло время ответить добром на добро. Для этого необходимо, чтобы у них были необходимые возможности - в том числе боеприпасы" , — уточнил министр.

В свою очередь министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подчеркнул, что пожертвование такого размера "не является чем-то, что даст Украине уверенность в том, что у нее достаточно боеприпасов".

"Это вклад в решение конкретной острой проблемы, с которой они сталкиваются. Необходимы дополнительные боеприпасы. Так что это вклад в решение текущей проблемы" , - заявил он, добавив, что необходимо сделать еще больше для увеличения производства боеприпасов.

Сотрудничество Украины и Дании

Дания поддержит Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, страна предоставляет военную технику и вооружение, в том числе танки Leopard 2. Дания уже начинает тренировать украинских пилотов на истребителях F-16.

Недавно Дания запустила социальную программу инвестиционного фонда для Украины на 130 млн долларов. Правительство также планировало увеличить лимиты и расширить программу финансовой помощи для Украины.

В начале мая Копенгаген выделил самый большой пакет помощи для Украины, в который вошло оборудование, необходимое для контрнаступления.