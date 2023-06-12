ПриватБанк защитил право собственности на торговый центр в Днепре

Государственный ПриватБанк в многолетних судебных спорах с бывшим собственником защитил право собственности на торговый центр "Приозерный" в Днепре, сообщает Новое время.

В банке отметили, что 5 июня Хозяйственный суд Днепропетровской области отказал в иске ООО Миссия-1 об обжаловании права собственности банка на ТЦ Приозерный и отменил арест, наложенный на объект недвижимости.

"Мы отстояли справедливость и дальше будем бороться за свои права, за государственные интересы, за прозрачную и объективную судебную систему" , — заявили в банке.

Компания "Миссия-1" юридически связана с бывшими владельцами ПриватБанка. Компания годами пыталась вернуть в свою собственность имущество, на которое было обращено взыскание в счет погашения задолженности по кредиту.

При этом в Хозсуде Днепропетровской области рассматривается еще одно дело по ТЦ "Приозерный". Речь идет об иске госбанка к бывшему арендатору — ООО "Алонза" об освобождении торгового центра и устранении препятствий в пользовании помещениями.

Среди прочего в госбанке требуют взыскание долга за аренду имущества в размере 33,05 млн грн. Следующее заседание по делу запланировано на 4 июля.

Торговый центр "Приозерный" является одним из крупнейших торгово-развлекательных центров в городе Днепр, общей площадью более 31 тыс. кв. ПриватБанк получил право собственности на этот ТРЦ в 2016 году в счет погашения кредитной задолженности перед банком компаний, связанных с эксвладельцами банка и его топ-менеджментом. Торговый центр сейчас оценивается в 308 млн грн.

В мае прошлого года государственный ПриватБанк выиграл суд за право пользования и распоряжения торгового центра "Приозерный" в Днепре.