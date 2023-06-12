Путин заверил россиян, что регулярно ходит по врачам

Президент России Владимир Путин заявил, что регулярно проходит медосмотры, сообщает Деловая столица.

Об этом Путин заявил во время вручения госнаград.

После награждения президент РФ пообщался с лауреатами. Во время тоста с бокалами шампанского российскому президенту пожелали здоровья, а также, чтобы он никогда не обращался к врачам.

"Чтобы не лечиться, надо постоянно к ним (к врачам, — ред.) обращаться… Регулярно прохожу медосмотры. Надо делать, наверное, всем" , — ответил на тост Путин.

Ранее западные СМИ со ссылкой на "слив" из Пентагона сообщали, что президент РФ регулярно посещает сеансы химиотерапии в связи с онкологическим заболеванием.