G7 работает над противодействием продажи РФ краденого украинского зерна

Страны Группы семи (G7) разрабатывают способ борьбы с хищениями украинского зерна российскими оккупантами. В частности, планируется проводить химическую идентификацию происхождения зерна, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил министр продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Марк Спенсер на конференции Международного совета по зерну.

Спенсер заявил, что Великобритания лидирует в этой схеме и что страны G7 также тесно сотрудничают с Украиной, четвертым по величине экспортером зерна в мире.

"Мы считаем, что (химическая идентификация) станет эффективным средством предотвращения дальнейшего хищения украинского зерна" , — сказал Спенсер.

В мае Великобритания объявила о новой волне санкций против России из-за ее войны против Украины, направленных против "сомнительных лиц и организаций", связанных с подозрениями в краже украинского зерна.