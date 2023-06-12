G7 работает над противодействием продажи РФ краденого украинского зерна
Страны Группы семи (G7) разрабатывают способ борьбы с хищениями украинского зерна российскими оккупантами. В частности, планируется проводить химическую идентификацию происхождения зерна, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил министр продовольствия и сельского хозяйства Великобритании Марк Спенсер на конференции Международного совета по зерну.
Спенсер заявил, что Великобритания лидирует в этой схеме и что страны G7 также тесно сотрудничают с Украиной, четвертым по величине экспортером зерна в мире.
"Мы считаем, что (химическая идентификация) станет эффективным средством предотвращения дальнейшего хищения украинского зерна", — сказал Спенсер.
В мае Великобритания объявила о новой волне санкций против России из-за ее войны против Украины, направленных против "сомнительных лиц и организаций", связанных с подозрениями в краже украинского зерна.