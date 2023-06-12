США планируют расширить Совбез ООН, однако с условием — WP

Администрация президента США Джо Байдена надеется расширить Совет Безопасности ООН и присоединить к нему шесть новых членов, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Как пишет The Washington Post, представитель президента Байдена в ООН Линда Томас-Гринфилд уже ведет переговоры с другими дипломатами по расширению Совбеза. О нем планируют объявить перед ежегодной встречей мировых лидеров в Нью-Йорке уже этой осенью.

США планируют включить шесть новых членов, однако у них нет права вето. Таким образом, Байден хочет увеличить влияние развивающихся стран. Президент США настаивает на реформах, несмотря на нежелание авторитетных государств уступить свое традиционное влияние.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что Совет безопасности ООН нуждается в реформировании.