В Херсоне вводят запрет на въезд в микрорайон Корабел
Со вторника, 13 июня, в Херсоне вводят запрет на въезд в микрорайон Корабел и вводят там длительный комендантский час, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Об этом заявил глава Херсонской МВА Роман Мрочко.
По его словам, комендантский час в этом микрорайоне будет действовать с 15:00 13 июня до 12:00 следующих суток. Комендантский час в таком режиме продлится до 19 июня включительно.
"Будет производиться разминирование, следственные действия и работы коммунальных служб", - пояснил Мрочко.
Глава МВА добавил, что эвакуация населения продолжается. Ее будут проводить представители ГСЧС и городской военной администрации.
Также Мрочко сообщил, что после спада воды будут определены локации выдачи гуманитарной помощи и лекарственных средств, которые можно будет получить с 12:00 до 15:00 ежедневно.
Ситуация в Херсоне
После подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС десятки населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях затопило.
На данный момент уровень затопления в Херсонской области снизился на 64 см, вода на отметке 3 м 29 см.
При этом в воду смыло склады оружия россиян на левом берегу Херсонской области, так что вражеские боеприпасы и мины понесло течением к берегам.
В Силах обороны юга украинцев призывают не убирать побережье до проверки взрывотехников, ведь можно наткнуться на взрывчатку.