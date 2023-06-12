Количество погибших из-за подрыва Каховской ГЭС возросло – ОВА

В понедельник в одном из районов Херсона обнаружили утопленными женщину и мужчину. Всего сейчас известно о 10 погибших в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

По его словам, еще 20 человек - ранены, среди них 5 полицейских и 2 спасателей. Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей.

По состоянию на 11 июня было известно о пяти погибших от наводнения на Херсонщине.