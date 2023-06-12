В Голой Пристани оккупанты эвакуируют украинцев только за взятку – Генштаб
Оккупанты в затопленной Голой Пристани на Херсонщине позволяют эвакуацию украинцев только после получения взятки, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
"В затопленной Голой Пристани Херсонской области российские оккупанты позволяют эвакуацию граждан Украины только после получения взятки. При этом уничтожают паспорта и свидетельства о рождении и другие документы украинского образца", — говорится в сообщении.
Генштаб сообщает, что местных жителей переселяют во временно оккупированный Крым и российский Краснодар.